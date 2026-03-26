Playoff Mondiale, ecco chi affronterà l’Italia in finale

Dopo un primo tempo non giocato particolarmente bene, l’Italia riesce a vincere la partita grazie ai gol di Tonali e Kean nella ripresa. Ricordiamo che la finale del playoff è in programma martedì alle ore 20:45.

Fraioli

L’avversario dell’Italia nella finale del playoff

Con le gare di questa sera si sono delineate le finali del playoff, l’Italia ha guardato con un occhio di riguardo la sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina: ai calci di rigore ha vinto la Bosnia che affronterà l‘Italia nella finale del playoff.