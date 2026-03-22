Pedro: “Bella vittoria per festeggiare le 200 presenze”

Il messaggio dell’attaccante spagnolo ai tifosi biancocelesti

Emanuele Petrucci /
Pedro

La Lazio si regala la terza vittoria consecutiva prima della sosta per le Nazionali, i biancocelesti scavalcano proprio il Bologna e raggiungono l’ottavo posto. Sul suo profilo Instagram, Pedro ha festeggiato così la sua presenza numero 200 con questa maglia.

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pedro

Il messaggio di Pedro ai tifosi

Oggi una bella vittoria per festeggiare le 200 presenze con l’aquila sul petto, molto orgoglioso del traguardo e felice per tutta la squadra! Continuiamo così! Forza Lazio!

Il post Instagram

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