Pedro: “Bella vittoria per festeggiare le 200 presenze”
Il messaggio dell’attaccante spagnolo ai tifosi biancocelesti
La Lazio si regala la terza vittoria consecutiva prima della sosta per le Nazionali, i biancocelesti scavalcano proprio il Bologna e raggiungono l’ottavo posto. Sul suo profilo Instagram, Pedro ha festeggiato così la sua presenza numero 200 con questa maglia.
Il messaggio di Pedro ai tifosi
Oggi una bella vittoria per festeggiare le 200 presenze con l’aquila sul petto, molto orgoglioso del traguardo e felice per tutta la squadra! Continuiamo così! Forza Lazio!