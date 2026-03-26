L'ex calciatore Beppe Dossena e la diagnosi di HIV

Una storia che ha dell'incredibile quella accaduta all'ex calciatore Beppe Dossena. Bisogna tornare indietro di diversi decenni per immaginare il suo racconto. Quest'ultimo esce fuori dal discorso campo toccando la sfera salute. L'attuale allenatore ha narrato la cruda realtà che si è visto catapultare in faccia quando gli hanno parlato di essere positivo all'HIV. Una diagnosi che si rivelò poi errata e che Dossena ha narrato tramite una intervista rilasciata a Close Up e diffusa a sua volta da Telenord.

Un breve video dell'intervista sui social

La carriera di Dossena da calciatore e allenatore

Classe 1958, un calciatore importante che vede punto più alto della sua carriera la vittoria, con la maglia dell'Italia, del Mondiale del 1982. Tra le maglie più prestigiose vestite da Beppe Dossena ci sono quella del Torino, Bologna, Udinese e Sampdoria. Con la maglia azzurra della nazionale ha totalizzato ben 38 presenze.

L'ex calciatore è attualmente allenatore anche se da un pò che non siede su una panchina. Le sue esperienze passate lo hanno vestito impegnato per lo più con le nazionale di calcio come Albania, Ghana e Paraguay (da vice).