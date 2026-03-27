Motta lascia il ritiro dell’Under 21 e rientra a Roma: il motivo

L’Under 21 dell’Italia, attraverso una nota ufficiale ha comunicato il rientro a Roma di Edoardo Motta: ecco tutti i dettagli.

Due novità per gli Azzurrini: il portiere della Lazio e l’attaccante del Frosinone fanno rientro ai rispettivi club per la riacutizzazione di problemi preesistenti. Dentro il portiere dello Spezia e l’attaccante della Juve Stabia. Il portiere della Lazio Edoardo Motta e l’attaccante del Frosinone Antonio Raimondo, entrambi per il riacutizzarsi di problemi preesistenti all’inizio del raduno di Tirrenia, sono stati esclusi dalla convocazione e faranno rientro quest’oggi presso i rispettivi club.