Motta lascia il ritiro dell’Under 21 e rientra a Roma: il motivo

Il portiere biancoceleste farà rientro a Roma: il comunicato dell’Under 21

Emanuele Petrucci /
Motta
Motta - Fraioli

L’Under 21 dell’Italia, attraverso una nota ufficiale ha comunicato il rientro a Roma di Edoardo Motta: ecco tutti i dettagli.

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Motta
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Edoardo Motta lascia il ritiro della Nazionale: il comunicato 

Due novità per gli Azzurrini: il portiere della Lazio e l’attaccante del Frosinone fanno rientro ai rispettivi club per la riacutizzazione di problemi preesistenti. Dentro il portiere dello Spezia e l’attaccante della Juve Stabia. Il portiere della Lazio Edoardo Motta e l’attaccante del Frosinone Antonio Raimondo, entrambi per il riacutizzarsi di problemi preesistenti all’inizio del raduno di Tirrenia, sono stati esclusi dalla convocazione e faranno rientro quest’oggi presso i rispettivi club.

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