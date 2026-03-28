Lazio da record in Italia, ma l'Europa gela i tifosi: il report che scuote Formello

Secondo l'ultimo report del CIES Football Observatory (centro di analisi sportive con sede in Svizzera) la Lazio occupa il 36° posto a livello internazionale nella classifica dei club con il progetto sportivo più duraturo. Un dato che nasconde un paradosso: se da un lato la società biancoceleste risulta la migliore in Italia per capacità di valorizzare il proprio patrimonio, dall'altro emerge una netta difficoltà nel competere con i modelli di programmazione dei grandi club europei.

I parametri della visione futura

L'analisi svizzera non si ferma al valore economico della rosa, ma valuta la lungimiranza della gestione attraverso fattori chiave: la stabilità dei calciatori negli ultimi tre anni, la durata media dei contratti rimanenti e l'età media della squadra al momento della firma. In questi ambiti, la Lazio mostra i segni di una certa immobilità strategica, faticando a rinnovarsi e a costruire un percorso che guardi con decisione al lungo periodo.

Il nodo della programmazione

Nonostante una squadra di discreta qualità, il limite principale sembra essere la mancanza di una strategia di crescita strutturata. In un calcio moderno dove la programmazione è fondamentale, anche club con meno risorse riescono a ottenere risultati migliori grazie a investimenti mirati. Per la Lazio, la sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: trasformare il buon valore attuale della rosa in un progetto tecnico solido, capace di evolversi e restare competitivo nel tempo.