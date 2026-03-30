Cardone: "Capitolo rinnovi? Rinviato a maggio. Ecco come sta Motta"
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei. Il giornalista ha parlato delle condizioni di Edoardo Motta, reduce dal rientro anticipato dal ritiro della nazionale italiana Under21: secondo Cardone, il portiere biancoceleste sarà presente tra i pali nella sfida casalinga contro il Parma.
Cardone a Radiosei
Motta non è in dubbio per il Parma. Credo si tornerà ad allenare già domani. Il suo è stato un rientro precauzionale per un fastidio lombare.
La preoccupazione generale non posso non condividerla. Finché non sarà la società stessa a tranquillizzarci sulla strategia, chiarendo che squadra verrà allestita, le perplessità rimarranno. Anche Sarri è molto curioso in base alla squadra che verrà fatta, dipenderà il suo futuro ma anche quello di diversi calciatori. Taylor ok, ma intorno ai giocatori più importanti va allestita una squadra competitiva.
Situazioni rinnovi
Capitolo rinnovi? Sono stati rinviati a maggio, quindi a fine campionato.