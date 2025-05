Tavares e Dele dal 1'. Dubbio Gila e Isaksen: le ultime da Formello

Penultima giornata di campionato alle porte, questa sera Atalanta e Genoa daranno il via alla 37° giornata di Serie A, mentre domani sera ci saranno ben nove partite in contemporanea alle 20.45 con tantissimi scontri diretti decisivi per ogni posizione della classifica. Nella mattinata della vigilia di Inter-Lazio, si è svolto l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Milano prevista nel pomeriggio; insieme al gruppo squadra non si sono visti: Lazzari, Hysaj e Pellegrini.

Baroni si porta dietro ancora qualche dubbio e ballottaggio da dover dirimere, non è il caso però della porta con Mandas che difenderà i pali supportato sulla destra da Marusic e sulla sinistra da Nuno Tavares, che ha risposto bene ai provini in settimana ed è pronto a rientrare fra i titolari. Nella coppia dei centrali Romagnoli verrà affiancato da Gila anche se Gigot insidia lo spagnolo ed è uno dei principali dubbi di formazione nella mente di Baroni. A centrocampo, come sempre, zero sorprese: Rovella e Guendouzi dovranno spendere tutto quello che hanno per una partita che non contempla mezze misure. Gli altri dubbi sono legati all'attacco con il dubbio principale legato a Gustav Isaksen che potrebbe riposare in favore di Pedro, ma il danese parte avanti nelle gerarchie con Baroni che scioglierà il dubbio solo una volta arrivato a San Siro. Dele-Bashiru dopo le prove in settimane partirà sulla sinistra sostituendo lo squalificato Zaccagni, mentre Taty e Dia avranno l'opportunità di ritrovare insieme lo smalto di inizio stagione che aveva fatto sognare tutti.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Calhanoglu; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen Dia, Dele; Castellanos.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Ibrahimovic, Hysaj, Provstgaard, Basic, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Allenatore: Marco Baroni

Indisponibili: Lazzari.

Squalificati: Zaccagni e Pellegrini

La designazione arbitrale

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA