Lazio, fissato il ritorno in campo del Taty: il piano di gestione tra Atalanta e Roma

Ieri sera si è conclusa la 30ª giornata di campionato con l’ultimo match disputato fra Lazio e Torino, una partita ostica per i biancocelesti che, nonostante tutto, erano riusciti a segnare e a gestire la partita per ben 82 minuti, momento in cui i granata hanno sferrato il colpo decisivo, grazie a Gineitis, privando la Lazio di una vittoria che manca da troppo tempo, soprattutto all’Olimpico.

L’assenza del Taty si fa sentire: il piano di gestione

Ancora una volta, ieri sera l’assenza del centravanti si è fatto sentire in una partita in cui la Lazio ha avuto difficoltà a segnare. È dal 15 febbraio, data del match contro il Napoli e del primo infortunio dell’argentino, che la Lazio soffre l’assenza di Castellanos. Dopo il secondo infortunio, a due mesi quasi dal primo, il Taty riproverà a giocare, con il minor rischio possibile, già da Bergamo. Come riporta Il Corriere dello Sport, lo staff medico pensa di potergli far fare e 20-25 minuti contro l’Atalanta, ma non come contro il Viktoria Pilzen, quando il giocatore è stato lanciato titolare e ha giocato per 66 minuti, nonostante le non ottimali condizioni. Castellanos ha svolto un nuovo esame all’inizio della settimana e ci sono grandi miglioramenti per quanto riguarda il soleo. L’idea di farlo giocare a Bergamo è propedeutica per il derby (13 aprile), dove Baroni spera di poterlo avere come titolari, evitandogli il campo sintetico di Bodo.

Continua nella prossima pagina