Agostinelli sulla morte del figlio: “È ancora dura, se non lo avessi lasciato da solo quella notte”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli ha toccato il tema della terribile perdita del figlio GianMarco: queste le sue dichiarazioni.

Tutto quello che si è letto purtroppo è vero. Ha iniziato a farne uso (cocaina, n.d.r) nel 2003, mentre allenavo il Napoli. E pensare che in casa mia non era mai entrato nulla, neanche una sigaretta. Quando io e mia moglie lo scoprimmo, si giustificò: ‘Lo fanno tutti'. Lo abbiamo mandato in comunità, attraverso le mie conoscenze si è fatto strada nel calcio. Aveva anche esordito in C2