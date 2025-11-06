Fiorentina, sarà Paolo Vanoli il nuovo tecnico dei viola: manca solo la firma

Manca soltanto la firma ma ormai sembra certo, dopo l'esonero del tecnico Stefano Pioli, la panchina della Fiorentina è stata affidata a Paolo Vanoli, che al momento è impegnato nella risoluzione del contratto con il Torino, club da lui allenato lo scorso anno ed ora affidato a Marco Baroni.

Fiorentina-Vanoli: il contratto

Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca di Marzio, il tecnico Paolo Vanoli firmerà un contratto annuale con opzione per un altro anno, ma non solo, in base alla posizione che riuscirà a conquistare la Fiorentina a fine Campionato, sono previsti vari bonus: uno in caso della conquista del 10° posto e tre diversi in base alla qualificazione in Champions, Europa o Conference League. L'impresa che dovrà svolgere il nuovo mister non sarà affatto facile, infatti, al termine della 10a giornata di Serie A la posizione raggiunta dai viola è la 20a, a rischio retrocessione, questo a causa dei 4 pareggi e delle 6 sconfitte, pessimi risultati a cui Vanoli dovrà cercare di porre rimedio. Nonostante le scarse prestazioni mostrate in Campionato, il percorso della Fiorentina in Conference sembra essere ben diverso, infatti, al momento il club occupa la 1a posizione grazie alle 2 vittorie conquistate nelle 2 partite fino ad ora disputate, tuttavia, oggi alle ore 18:45 i viola dovranno affrontare il Mainz al Mewa Arena e il loro percorso potrebbe cambiare.

Nella pagina successiva il comunicato della Fiorentina sull'esonero del mister Stefano Pioli