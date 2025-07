Lazio, si chiude il ritiro a Formello: il programma dei biancocelesti

Ultimi giorni di lavoro a Formello

Sta per concludersi anche la seconda, e ultima, settimana di ritiro per la Lazio. Il ciclo si chiuderà sabato sera alle 20:30 con l’amichevole contro l’Avellino, in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Come riportato da Il Messaggero, oggi a Formello è in programma l’ultima doppia seduta del ritiro. Domani ci sarà invece la rifinitura, seguita in serata dal test match contro gli irpini.

Verso la Turchia per nuove verifiche

Domenica i biancocelesti svolgeranno una seduta defaticante, mentre lunedì Sarri ha concesso un giorno di riposo al gruppo. Martedì mattina si tornerà a lavorare sul campo di Formello, prima della partenza per Istanbul fissata nel pomeriggio. In Turchia la squadra affronterà due avversari di livello: il Fenerbahce il 30 luglio e il Galatasaray il 2 agosto, due test utili per alzare l’asticella della preparazione.