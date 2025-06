Zaccagni sull'intervento: "Ho giocato gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore"

Nella giornata di ieri il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione di una Groin Pain Syndrome, come comunicato dalla stessa società attraverso un comunicato,

Pochi istanti fa il numero 10 della Lazio ha pubblicato una storia Instagram, in cui ha tranquillizzato i tifosi laziali riguardo le proprie condizioni post operatorie. Zaccagni ha inoltre spiegato che fosse un problema che si portava dietro ormai da qualche tempo, compromettendo la sua condizione anche nella fase conclusiva della stagione.

Già dimesso e già a casa! Grazie a tutti per il vostro sostegno, è un problema che mi portato dietro da un po', giocando gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco per questo ho voluto procedere con l'intervento per farmi trovare pronto per il ritiro! Grazie ancora a tutti, vi abbraccio. SFL