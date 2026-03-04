Coppa Italia | Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: tanti dubbi per Sarri

Continuano a esserci molti dubbi che a attanagliano Maurizio Sarri a poche ore dalla sfida casalinga contro l’Atalanta, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Dubbi sulla mezzala

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, uno dei principali ballottaggi riguarda la mezzala: è improbabile che Basic possa rientrare, anche se solo oggi arriverà la decisione definitiva del tecnico. Sarri ha chiesto al centrocampista un sacrificio, ma il giocatore potrebbe al massimo andare in panchina. Il tecnico è quindi chiamato a scegliere ancora tra Belahyane e Dele-Bashiru: il primo è tornato in panchina dopo la prova con l’Atalanta, mentre il secondo a Torino è stato sostituito dopo appena 45 minuti, segnale che entrambi non godano del pieno gradimento dell'allenatore.

I rientri

Sarr, tuttavia, può sorridere per i rientri di Gila e Pedro. Recuperato anche Maldini, che sembra potercela fare per la sfida di questa sera, nonostante una tendinopatia al ginocchio: si è allenato solo 24 ore fa e su di lui saranno necessarie attente valutazioni.

Rebus sul terzino sinistro

Un altro nodo riguarda se schierare come terzino sinistro Pellegrini o Tavares. Il primo arriva da una prestazione decisamente negativa contro il Torino, mentre anche il secondo, nonostante il buon ingresso contro il Toro, si macchia spesso di errori pesanti che possono costare caro.

Gli insostituibili

Gli insostituibili restano Marusic e Romagnoli in difesa, con Cataldi e Taylor a centrocampo. In attacco dovrebbero essere confermati Zaccagni e Isaksen, con Maldini centravanti. Nel caso in cui l’ex Atalanta non dovesse partire dal primo minuto, si valuta Noslin favorito su Dia, mentre Pedro potrebbe essere impiegato a gara in corso.

A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Lazio e Atalanta redatte dal Corriere dello Sport.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Le probabili scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.