Cucchi: "Le telefonate a Lotito non sono casuali: ecco perché. È anche contro Sarri"

Lo storico telecronista della Lazio del secondo Scudetto, Riccardo Cucchi, ha voluto commentare la recente telefonata ricevuta da Claudio Lotito, che ha fatto il giro del web. Il giornalista ha sottolineato come, a suo avviso, simili interventi rappresentino uno strumento utilizzato dal presidente per comunicare direttamente ai tifosi laziali.

Il messaggio su X

Queste telefonate non possono essere casuali. Lotito le usa come strumento di comunicazione. Dice ciò che vuole che i tifosi sappiano. È contro tutti, anche contro Sarri. Siamo oltre l'assurdo. Scendere in campo così è davvero difficile per la squadra.

Forza Lazio.

Il post