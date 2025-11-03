Lazio-Cagliari, un bilancio a favore dei biancocelesti: i numeri contro i sardi

Stasera 3 novembre è in programma un nuovo incontro per la rosa biancoceleste, infatti, alle ore 20:45 gli 11 scelti dal Comandante scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Cagliari, tuttavia, dopo le ultime prestazioni e il pareggio a Pisa, la Lazio non può più sbagliare, quei 3 punti pesano troppo e, fortunatamente, il bilancio degli ultimi incontri con i sardi sembra sorridere alle aquile.

Lazio-Cagliari: tutte le statistiche

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, le aquile sono uscite trionfanti dalle ultime 11 partite su 12 contro il Cagliari, con un punteggio di 25-9, infatti, l'unico risultato amaro è il pareggio per 2-2 del 19 settembre 2021. Anche il numero di reti sembra essere a favore del club guidato dal Comandante, infatti, negli ultimi 16 match disputati allo stadio Olimpico la media registrata è di 2,1 gol subiti a partita, ma non solo, l'unico clean sheet dei rossoblù contro la Lazio risale alla vittoria per gol di Matri del 28 ottobre 2009.

