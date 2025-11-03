Dopo un lungo periodo di assenza a causa di un'infortunio procurato durante le amichevoli, il centrocampista Matias Vecino ha cominciato a scendere nuovamente in campo, infatti, fino ad ora si contano 15 minuti e Bergamo, 22 in Lazio-Juventus e 32 all'Arena Garibaldi di Pisa, tuttavia, ora il centrocampista vuole di più, desidera tornare in campo sin dall'inizio e l'incontro casalingo di stasera alle 20:45 con il Cagliari potrebbe essere l'occasione giusta.

Lazio, Matias Vecino chiede una maglia da titolare

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo più di 169 giorni in cui il centrocampista uruguaiano non è stato schierato dal primo minuto, Matias Vecino rivuole la maglia da titolare, tuttavia, la questione non è così semplice, infatti, i posti sono già occupati da Toma Basic e Matteo Guendouzi. Mentre Danilo Cataldi può stare tranquillo, almeno fino al ritorno di Nicolò Rovella, uno tra il numero 26 e l'ex Olympique Marsiglia dovrebbe cominciare a preoccuparsi e, contro tutte le aspettative, è Guendouzi quello più a rischio al momento, infatti, il francese sta vivendo un periodo complicato in campo. Soltanto il Comandante Maurizio Sarri potrà riportare la,'ordine e decidere chi merita di giocare con il resto della squadra sin dal fischio iniziale.

