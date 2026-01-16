La compagna di Taylor indossa la maglia della Lazio: ecco il selfie

Il calciomercato della Lazio è in fermento. I biancocelesti si stanno muovendo molto per portare a Maurizio Sarri un centrocampista utile alla causa. Pochi giorni fa sono arrivati già Ratkov dal Salisburgo per il reparto offensivo e Taylor dall'Ajax per la linea mediana. I due rappresentano i sostituti di Castellanos e Guendouzi. Nel caso del centrocampista Taylor ha dimostrato subito di essere un giocatore di buon livello, con tecnica importante ed una capacità di entrare negli schemi di Sarri quasi inaspettata. Nella giornata di oggi è arrivato un selfie da parte della sua compagna, l'influencer Jade Anna, con la maglia della Lazio.

Il post social con la maglia della Lazio

La prestazione di Taylor in Verona-Lazio

Il calciatore olandese è sceso in campo con un solo allenamento con il resto della squadra. Nonostante ciò Maurizio Sarri ha intravisto l'importanza di schierarlo in campo ed ha avuto ragione. Match importante di Taylor che ha dimostrato subito di avere una tecnica importante avendo un'ottima visione di gioco e inserendosi bene nelle dinamiche di gioco di questa Lazio. Nel post partita le parole di Sarri sono state positive e la crescita del calciatore è quasi una sicurezza.