Fiorentina in lutto, è morto il presidente Rocco Commisso: aveva 76 anni

L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale della società viola. Aveva 76 anni. Il decesso è avvenuto negli Stati Uniti, dove risiedeva, dopo un lungo periodo trascorso sottoponendosi a cure mediche. È morto il presidente Fiorentina Rocco Commisso.

La comunicazione è stata pubblicata sul portale ufficiale del club viola. “Con profondo dolore e grande tristezza la famiglia Commisso, insieme alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa e alle sorelle Italia e Raffaelina, rende nota la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Dopo un lungo percorso di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciato e oggi tutti ne piangiamo la perdita”.

Commisso, 76 anni, è deceduto negli Stati Uniti, paese in cui viveva. Nel lungo messaggio diffuso dalla Fiorentina si legge: “Per la sua famiglia è stato un punto di riferimento, una guida, un uomo leale e coerente che accanto alla moglie Catherine ha festeggiato 50 anni di matrimonio e con i figli è stato un padre rigoroso e affettuoso, rispecchiando il suo carattere, gentile e determinato”. Inoltre, “l’amore per la Fiorentina ha rappresentato il dono più grande che si sia fatto, vivendo giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, sempre pronto a regalare una carezza e un sorriso. Instancabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di entrambe”.