Cardone: "Domani scadono le clausole Rovella e Guendouzi: Noslin o Cancellieri? Vi dico che..."

In vista della sfida di questa sera contro il Fenerbahçe di Mourinho, Cardone a Radiosei ha svelato la probabile formazione nel corso del suo intervento nella trasmissione radiofonica “Quelli che…”. Il giornalista ha fatto il punto sulle questioni di mercato più calde in casa Lazio, tra clausole, conferme e possibili movimenti in entrata e uscita.

La formazione per questa sera contro il Fenerbahçe di Mourinho dovrebbe essere Provedel, Hysaj, Gila, Provstgaard, Tavares in difesa; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru a metà campo con Pedro, Taty e Zaccagni in avanti. Aumenterà il minutaggio dei titolari, con Marusic potrebbe partire dalla panchina in virtù della necessità di avere un cambio ai centrali difensivi visto l’assenza di Gigot e Patric. Ci sarebbe, ovviamente, anche l’opportunità di provare la linea difensiva che dovrebbe giocare a Como, quella con il montenegrino a destra.

