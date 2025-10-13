Kean infortunato: lascia il ritiro azzurro, salta Israele

Gli esami confermano il problema alla caviglia: Kean costretto a rinunciare alla sfida con Israele

Moise Kean non sarà disponibile per la prossima gara dell’Italia contro Israele. L’attaccante della Fiorentina ha infatti lasciato il ritiro azzurro dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di lunedì, che hanno evidenziato il persistere del dolore alla caviglia destra. 

Kean lascia il raduno azzurro

Lo staff medico della Nazionale, in accordo con il club viola, ha deciso di non rischiare il giocatore e di consentirgli un periodo di recupero completo a Torino.

Le condizioni e i tempi di recupero

Secondo quanto trapelato, non si tratta di un infortunio grave, ma di una problematica che necessita ancora di qualche giorno di riposo. 

