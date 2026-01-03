Coppa D'Africa,  Dia: "Se il mister mi darà l'opportunità farò del mio meglio"

Boulaye Dia, al momento impegnato in Coppa D'Africa con il Senegal, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa prima degli ottavi di finale contro il Sudan.

Queste sono partite decisive: dobbiamo vincere, altrimenti torniamo a casa. Dobbiamo rimanere concentrati e impegnarci al massimo per vincere questa gara. Siamo qui per la squadra e per il gruppo. Non importa chi scende in campo, ci sosteniamo a vicenda Se l'allenatore mi darà l'opportunità di giocare, darò tutto per fare del mio meglio.