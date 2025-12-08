Giordano critica l’espulsione di Gila: “Ha fatto una cosa assurda”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha analizzato il pareggio tra Lazio e Bologna, soffermandosi in particolare sugli episodi che hanno condizionato la gara nel finale.

Giordano ha posto l’accento sull’espulsione di Mario Gila: lo spagnolo, inizialmente ammonito, è stato poi espulso per aver rivolto un insulto all’arbitro Fabbri.

Gila? Ha fatto una cosa assurda.L'ammonizione era corretta, non capisco perché gli ha detto che è scarso: ma l'arbitro è tuo fratello? Dov'era l'errore? Il giallo sacrosanto, Gila doveva stringere la mano a Fabbri e andare via. E dobbiamo ringraziare di non aver perso. Non so cosa gli sia passato per la testa.