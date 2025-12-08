Genoa in crescita: seconda vittoria di fila e Udinese battuta 1-2
La squadra di De Rossi passa alla Dacia Arena con Malinovs’kyj e Norton-Cuffy e supera quota 14 punti in classifica
Genoa ancora a segno: Udinese ko in casa
Prosegue il momento positivo del Genoa di Daniele De Rossi, che dopo il successo sul Verona conquista la seconda vittoria consecutiva imponendosi 1-2 in trasferta contro l’Udinese. I rossoblù sbloccano il match alla mezz’ora grazie al rigore trasformato da Malinovs’kyj, chiudendo il primo tempo avanti nel punteggio.
Norton-Cuffy decide nel finale
Nella ripresa l’Udinese reagisce e trova il gol del pareggio con Piotrowski, ma all’83’ è Norton-Cuffy a firmare la rete che vale i tre punti per il Grifone. Il Genoa sale così a quota 14, mentre i bianconeri restano fermi a 18 punti, appena dietro la Lazio.