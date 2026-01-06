Gianluca Di Marzio si è espresso ai microfoni di Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Origine, sui nomi in entrata nel club biancoceleste e sulla cessione di Matteo Guendouzi.

Già ieri avevamo detto che la Lazio si stava muovendo per fare delle operazioni in entrata e c'è un tris pronto: davanti arriva Petar Ratkov, è un attaccante serbo delle Salisburgo che Faina andrà subito a trovare con le sue immagini, è un classe 2003 e l'operazione è da 14 milioni di euro, un milione e mezzo di stipendio un giocatore e se i documenti verranno scambiati in maniera positiva in queste ore, già domani il giocatore potrebbe essere a Roma. Sono in arrivo anche Fabbian e Maldini, entrambi i giocatori hanno dato l'ok alla Lazio e si stanno definendo gli accordi con l'Atalanta e con il Bologna. C'è un ulteriore partenza in vista sempre per la Lazio ed è Guendouzi, che dovrebbe giocare comunque sia con la Fiorentina che col Verona e poi lunedì partire, destinazione Turchia e andare al Fenerbahce. Quindi un mercato di grandi movimenti in entrata e in uscita per la Lazio dopo il blocco estivo.