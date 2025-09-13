Sarri ritrova Romagnoli in coppia con Gila: entrambi però non hanno ancora rinnovato

Sarri ritrova Romagnoli al centro della difesa dopo la doppia squalifica rimediata nell'ultima partita contro il lecce del campionato scorso. Il Comandante ha potuto testare Sarri la coppia Gila-Romagnoli solo in allenamento e nelle amichevoli, ma da domenica ora si farà sul serio anche e soprattutto in vista del derby.

Romagnoli perno della difesa di Sarri

Come riportato dal Corriere dello Sport, Romagnoli è l'alfiere della difesa di Sarri. L'anno scorso il centrale biancoceleste ha chiuso con numeri da record in zona gol aggiungendo statistiche importanti anche a voci come: percentuale di passaggi riusciti totali e nella metà campo avversaria, media contrasti, duelli vinti, occasioni create e tiri in porta. Sarri spera di ritrovare lo stesso Romagnoli ed il Numero 13 ritrova invece un grande maestro di difese. Negli anni passati sono stati reciproci gli elogi fra i due.

I contratti

Sempre come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione dei contratti di Gila e Romagnoli è ancora bloccata: entrambi sono in scadenza nel 2027 ma ancora il rinnovo nero su bianco non c'è stato. In estate ci sono stati contatti fra la dirigenza biancoceleste ed i rispettivi entourage, ma ora servono aggiornamenti.