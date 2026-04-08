Cardone: "Vedute diverse tra società e Sarri, ci sono lamentele. Sul Flaminio..."

L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei.

Sarri ha ancora un contratto con la Lazio; oggi ci sono divisioni di pensiero con la società e magari il non impiego di Ratkov lo conferma. Alla società piacerebbe vedere più Ratkov o Noslin al posto di Pedro o Maldini, in assenza di Zaccagni, nel suo vero ruolo: detto questo, non è che la società va da Sarri a chiedere di fare cambi. Ma comunque ci sono lamentele. Tuttavia, le scelte stanno a Sarri, come il mercato sta alla società; poi oggi ci sono vedute tecniche diverse sull’utilizzo di alcuni calciatori.

Questa Lazio, secondo me, non si può permettere di perdere Sarri. Detto questo è possibile andare avanti con il tecnico che fa un nome e la società che prende un altro profilo?