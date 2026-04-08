Cardone: "Vedute diverse tra società e Sarri, ci sono lamentele. Sul Flaminio..."
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei.
Cardone a Radiosei
Flaminio? Credo che entro un mese avremo la risposta definitiva sulla sua eventuale fattibilità.
Si può ipotizzare un domino di panchine di Serie A che potrebbero cambiare in base a chi andrà ad allenare l’Italia.
Continua il giornalista
Sarri ha ancora un contratto con la Lazio; oggi ci sono divisioni di pensiero con la società e magari il non impiego di Ratkov lo conferma. Alla società piacerebbe vedere più Ratkov o Noslin al posto di Pedro o Maldini, in assenza di Zaccagni, nel suo vero ruolo: detto questo, non è che la società va da Sarri a chiedere di fare cambi. Ma comunque ci sono lamentele. Tuttavia, le scelte stanno a Sarri, come il mercato sta alla società; poi oggi ci sono vedute tecniche diverse sull’utilizzo di alcuni calciatori.
Questa Lazio, secondo me, non si può permettere di perdere Sarri. Detto questo è possibile andare avanti con il tecnico che fa un nome e la società che prende un altro profilo?