Lazio, è di Edoardo Motta il futuro tra i pali? La situazione

Nessuno avrebbe immaginato un impatto del genere, eppure Edoardo Motta ha trasformato l'emergenza in un'opportunità d'oro. Chiamato a sostituire Provedel dopo il brutto infortunio alla spalla del titolare, il classe 2005 ha bruciato le tappe del suo apprendistato. Se l'esordio con il Sassuolo era servito a rompere il ghiaccio tra luci e ombre, le prestazioni successive hanno svelato un talento puro: un portiere moderno che, nonostante la giovanissima età, sa guidare la difesa con una freddezza da veterano.

L'uomo dei miracoli: il muro di Bologna e Parma

Il momento magico del portierino ex Reggiana ha un'immagine precisa: il volo plastico al Dall'Ara per disinnescare il rigore di Orsolini. Quel salvataggio non ha solo blindato il risultato, permettendo poi la vittoria firmata Taylor, ma ha dato il via a una serie di interventi decisivi. Anche contro il Parma, infatti, Motta si è superato con un riflesso prodigioso su Valeri, confermando che il terzo successo di fila della Lazio porta impresso, in modo indelebile, il suo timbro tra i pali.

Scenari futuri: la Lazio ha trovato l'erede?

Il finale di campionato sarà il suo banco di prova definitivo, ma a Formello si inizia già a respirare aria di cambiamento. Ivan Provedel è legato al club fino al 2027 e, nonostante si sia già parlato di rinnovo, le ottime prove del "baby" portiere potrebbero spingere la dirigenza a riflessioni profonde, come sottolineato da Il Messaggero. Sebbene sia presto per parlare di ribaltoni nelle gerarchie, una cosa è certa: la Lazio ha scoperto di avere in casa un potenziale numero uno pronto a prendersi le chiavi del futuro.