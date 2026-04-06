Giaccherini: "Malagó è perfetto per il ruolo da Presidente. Paolo Maldini come direttore?..."
Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Nazionale, si è espresso durante la trasmissione Vamos di Dazn riguardo il nuovo Presidente della FIGC e sul direttore
Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Nazionale Italiana, si è espresso durante la trasmissione Vamos di Dazn riguardo il nuovo Presidente della FIGC e sul direttore.
Le dichiarazioni di Giaccherini a Dazn
Malagó
Penso che ci voglia una persona competente. Una persona che abbia conoscenze, esperienza. Penso che Malagò sia uno di quelli perché è uno che portato tutti gli altri sport ad essere importanti. In questo momento il calcio è giù, ma tutti gli altri sport intorno sono sul tetto del Mondo.
Il parere su Maldini
Penso che la figura di Malagò sia quella del presidente affiancandogli magari un direttore come Paolo Maldini che è competente, che conosce il calcio che è stata una bandiera azzurra. Penso che su queste figure ti devi aggrappare e poi da lì crei tutto il resto.