Giaccherini: "Malagó è perfetto per il ruolo da Presidente. Paolo Maldini come direttore?..."

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Nazionale Italiana, si è espresso durante la trasmissione Vamos di Dazn riguardo il nuovo Presidente della FIGC e sul direttore.

Penso che ci voglia una persona competente. Una persona che abbia conoscenze, esperienza. Penso che Malagò sia uno di quelli perché è uno che portato tutti gli altri sport ad essere importanti. In questo momento il calcio è giù, ma tutti gli altri sport intorno sono sul tetto del Mondo.