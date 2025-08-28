Lazio, cresce la tensione: dopo Como un giocatore biancoceleste non convocato in Nazionale

Il campionato è ricominciato e già dopo la seconda partita, che la Lazio disputerà contro il Verona, il campionato si fermerà per lasciare spazio alla consueta pausa delle Nazionali. Ogni giocatore cercherà di sfruttare queste prime partite permettessi in mostra e strappare una convocazione con la propria maglia nazionale. Uno fra questi, fra i biancocelesti, è sicuramente Guendouzi, giocatore chiave della squadra, grintoso e talentuoso.

Avvio complicato per il francese

Avvio complicato per Matteo Guendouzi, complice anche la debacle di Como. Dopo cinque convocazioni consecutive, questa volta Guendouzi non farà parte della lista della Francia per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Ucraina e Islanda. Infatti, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, nel gruppo dei centrocampisti figurano Doué, Koné, Rabiot, Tchouaméni e Képhren Thuram, ma non il numero 8 della Lazio. Un’assenza pesante che arriva dopo alcune prestazioni sottotono: nonostante il solito dinamismo e un gol di carattere, le prove opache contro Atromitos e Como hanno lasciato dubbi.

Il motivo della scelta

Il Ct Deschamps ha scelto di lasciarlo a casa, anche perché a fine maggio lo stesso Guendouzi aveva pensato di lasciare Formello per non compromettere le sue chance in Nazionale in vista del Mondiale. Il francese è rimasto a Roma anche grazie alla fiducia che ripone in lui Sarri, ma al momento la convocazione azzurra sfuma. Un paradosso, se si considera che nella scorsa stagione era rientrato stabilmente nelle rotazioni. Adesso il francese dovrà sfruttare ancora di più le prossime partite con la Lazio per mostrare al ct tutto il suo talento e la sua voglia di tornare in nazionale, una squadra a cui lui si sente legatissimo e per la quale ha sempre dato tutto se stesso