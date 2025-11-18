Lotti: "Mai parlato con Lotito della cessione della Lazio…"

In mattinata avevano fatto molto scalpore le parole di Giuseppe Cruciani durante il Podcast Numer1, dove riportava il fatto che Claudio Lotito avesse pensato alla cessione della Lazio. Giuseppe Cruciani ha poi continuato sostenendo che Lotito avesse chiesto a Lotti, consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, sulle procedure per la cessione della società.

Come riportato dall'AdnKronos, però, Lotti ha smentito di aver parlato con Lotito riguardo alla cessione della Lazio.

Le parole di Lotti riportate dall'AdnKronos

Sento ogni tanto il Presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi ha mai fatto riferimento a questa possibilità.

Fraioli

