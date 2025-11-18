Lotti: "Mai parlato con Lotito della cessione della Lazio…"
Come riportato dall'AdnKronos, Lotti ha smentito di aver parlato con Lotito riguardo alla cessione della Lazio
In mattinata avevano fatto molto scalpore le parole di Giuseppe Cruciani durante il Podcast Numer1, dove riportava il fatto che Claudio Lotito avesse pensato alla cessione della Lazio. Giuseppe Cruciani ha poi continuato sostenendo che Lotito avesse chiesto a Lotti, consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, sulle procedure per la cessione della società.
Come riportato dall'AdnKronos, però, Lotti ha smentito di aver parlato con Lotito riguardo alla cessione della Lazio.
Le parole di Lotti riportate dall'AdnKronos
Sento ogni tanto il Presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi ha mai fatto riferimento a questa possibilità.
Le parole di Cruciani a Numer1
Fonti ben informato mi hanno detto che per la prima volta Claudio Lotito ha pensato di vendere il club. Lotito si è informato con una persona che si chiama Lotti che è consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, circa le procedure per vendere una società. Ho avute conferme a livelli importanti, questo è quello che mi hanno detto (…). Per la prima volta ha fatto un passo importante per vendere la società.