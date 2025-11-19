Stadio Flaminio, slitta l’incontro Lotito-Gualtieri: attesa sul nodo dei diritti di superficie

Era in programma per ieri, secondo il calendario iniziale, un nuovo appuntamento in Campidoglio tra il presidente Claudio Lotito e il sindaco Roberto Gualtieri.

Un incontro fissato a ieri e rimandato: di cosa si tratta

L’incontro avrebbe dovuto fare il punto sull’ormai lungo e complesso percorso legato alla presentazione del progetto per il nuovo Stadio Flaminio. Alla fine, però, il vertice è saltato all’ultimo momento a causa di alcuni imprevisti nell’agenda dei partecipanti. Tutto è quindi slittato alla prossima settimana, quando la Lazio confida di ottenere finalmente alcune risposte dalle istituzioni, in particolare dall’Avvocatura comunale. Il club biancoceleste aspetta infatti un chiarimento sulla richiesta avanzata da Lotito di ottenere i diritti di superficie – e non una semplice concessione – così da poter stipulare un contratto di natura privatistica regolato dal codice civile.

L’ipotesi: ecco cosa prevedere

Questa soluzione, nelle intenzioni della società - come riporta Il Corriere dello Sport - permetterebbe, innanzitutto, di semplificare l’accesso a un mutuo necessario per l’avvio dei lavori. Inoltre, il Flaminio verrebbe sottratto allo stato di “patrimonio indisponibile” del Comune, pur lasciando al Campidoglio la possibilità di mantenere un potere di controllo sull’impianto, prima di trasferirlo eventualmente a un soggetto privato. Resta comunque da fare i conti con i tempi tecnici della burocrazia, che inevitabilmente rallentano il percorso. Nonostante ciò, l’obiettivo condiviso dalle parti coinvolte è di arrivare a una chiusura almeno preliminare di questa fase entro la fine dell’anno.