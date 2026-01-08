Calciomercato Lazio, Matteo Guendouzi in volo verso Istanbul: le foto

Matteo Guendouzi, dopo aver salutato calorosamente i tifosi e i compagni di squadra, ha preso il volo verso Istanbul per proseguire le trattative e svolgere gli esami medici. Per inaugurare l'arrivo del centrocampista, il Fenerbahce ha deciso di pubblicare alcune foto scattate in aereo.

Le foto pubblicate dal Fenerbahce

Il nostro club sta proseguendo le trattative con Matteo Guendouzi, calciatore della nazionale francese, e con il suo club in merito al suo trasferimento. In questo contesto, il giocatore è stato invitato a Istanbul per proseguire le trattative di trasferimento e sottoporsi agli esami medici.

L'accoglienza dei tifosi

