Calciomercato, Milinkovic-Savic, futuro incerto all’Al-Hilal: possibile il ritorno in Italia?

A proposito di calciomercato, a giugno 2026, tanti nomi altisonanti del panorama calcistico internazionale andranno in scadenza di contratto e tante squadre, fra le più importanti del calcio europeo, hanno già iniziato a lavorare per assicurarsi, a costo zero o quasi, profili così appetibili.

Nella lista anche l’ex Lazio Milinkovic Savic

Tra i protagonisti di questa lista figura anche un volto noto della Serie A, in particolare per i tifosi della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, nell’estate del 2023, ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, attirato anche dai ricchissimi ingaggi che la Saudi Pro League è in grado di garantire. L’addio alla Lazio è stato doloroso, sia per lui che per i i tifosi che lo ricordano sempre, non soltanto come uno dei centrocampisti e giocatori più forti che abbia vestito la maglia biancoceleste, ma anche come un simbolo di lazialità e attaccamento a questi colori. Dopo otto anni, il serbo ha scelto una via completamente differente rispetto alla Serie A, senza mai accettare i numerosi corteggiamenti che le squadre italiane avevano dimostrato nei suoi riguardi durante la sua permanenza in Italia. Adesso tutto potrebbe cambiare per lui e, l momento, non sono ancora iniziate le trattative per un possibile prolungamento del contratto, e diversi club italiani stanno monitorando attentamente la situazione. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

Le parole di Fabrizio Romano (intervenuto nel sito canale Youtube)