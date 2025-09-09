Calciomercato, Milinkovic-Savic, futuro incerto all’Al-Hilal: possibile il ritorno in Italia?
Quale sarà il futuro del centrocampista ex Lazio? Ne parla il noto insider di mercato Fabrizio Romano
A proposito di calciomercato, a giugno 2026, tanti nomi altisonanti del panorama calcistico internazionale andranno in scadenza di contratto e tante squadre, fra le più importanti del calcio europeo, hanno già iniziato a lavorare per assicurarsi, a costo zero o quasi, profili così appetibili.
Nella lista anche l’ex Lazio Milinkovic Savic
Tra i protagonisti di questa lista figura anche un volto noto della Serie A, in particolare per i tifosi della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, nell’estate del 2023, ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, attirato anche dai ricchissimi ingaggi che la Saudi Pro League è in grado di garantire. L’addio alla Lazio è stato doloroso, sia per lui che per i i tifosi che lo ricordano sempre, non soltanto come uno dei centrocampisti e giocatori più forti che abbia vestito la maglia biancoceleste, ma anche come un simbolo di lazialità e attaccamento a questi colori. Dopo otto anni, il serbo ha scelto una via completamente differente rispetto alla Serie A, senza mai accettare i numerosi corteggiamenti che le squadre italiane avevano dimostrato nei suoi riguardi durante la sua permanenza in Italia. Adesso tutto potrebbe cambiare per lui e, l momento, non sono ancora iniziate le trattative per un possibile prolungamento del contratto, e diversi club italiani stanno monitorando attentamente la situazione. A fare il punto è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.
Le parole di Fabrizio Romano (intervenuto nel sito canale Youtube)
Tra i tanti giocatori con contratto in scadenza nel 2026 c’è anche Sergej Milinkovic-Savic. Il suo accordo con l’Al-Hilal terminerà proprio in quell’anno e si tratta di un tema che sarà affrontato nei prossimi mesi dalla nuova dirigenza del club saudita e dal giocatore stesso. Milinkovic-Savic dovrà presto prendere una decisione. In passato è stato spesso cercato da club italiani, anche se più per raccogliere informazioni che per avviare trattative vere e proprie, dato che l’Al-Hilal non si è mai mostrato disponibile a cedere il giocatore. E ora, con Inzaghi in panchina – con cui ha un ottimo rapporto – la situazione non è cambiata. Tuttavia, il contratto sta per entrare nell’ultima fase e nei prossimi mesi Milinkovic dovrà scegliere se accettare un nuovo accordo a cifre importanti oppure valutare un ritorno in Europa per un’esperienza diversa. Negli ultimi anni diversi club italiani hanno fatto dei sondaggi. Lo scorso anno è stata la Juventus, con Giuntoli, ma in passato anche Inter e Milan hanno mostrato interesse. L’Al-Hilal non ha mai stabilito un prezzo per il giocatore. Vedremo cosa succederà, ma se non rinnoverà entro dicembre, dal 1° gennaio 2026 sarà libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero. Inzaghi farà di tutto per convincerlo a restare.