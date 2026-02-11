On. Casini: "Lotito? La politica non può far nulla. Ecco perché"

Nell’intervento radiofonico a Radio Laziale, l’onorevole Pier Ferdinando Casini, noto tifoso del Bologna che questa sera affronterà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto per commentare il momento dei rossoblù. Inoltre, Casini ha voluto fare chiarezza anche sulla possibilità che la politica possa intervenire nella situazione interna della Lazio.

La politica non ha messo Lotito e non può fare niente per toglierlo. Mi hanno fermato dicendo di togliere Lotito, ma io che ci posso fare? Lotito non può essere giudicato negativamente per quello che ha fatto. La Lazio ha avuto ottimi risultati e l'ha resa un'azienda sana. Però mi sembra ingiusto questo accanimento. Certamente, siccome lo conosciamo, non ha un carattere che aiuta. Non è malleabile.