On. Casini: "Lotito? La politica non può far nulla. Ecco perché"
L'intervento a Radio Laziale dell'onorevole Pier Ferdinando Casini
Nell’intervento radiofonico a Radio Laziale, l’onorevole Pier Ferdinando Casini, noto tifoso del Bologna che questa sera affronterà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto per commentare il momento dei rossoblù. Inoltre, Casini ha voluto fare chiarezza anche sulla possibilità che la politica possa intervenire nella situazione interna della Lazio.
La politica non ha messo Lotito e non può fare niente per toglierlo. Mi hanno fermato dicendo di togliere Lotito, ma io che ci posso fare? Lotito non può essere giudicato negativamente per quello che ha fatto. La Lazio ha avuto ottimi risultati e l'ha resa un'azienda sana. Però mi sembra ingiusto questo accanimento. Certamente, siccome lo conosciamo, non ha un carattere che aiuta. Non è malleabile.
Continua l'onorevole
Far mancare i voti al partito di Lotito per scatenare una reazione? Non mi sembra l'idea più geniale del mondo. Di cosa stiamo parlando? Di nulla, non credo che le cose possano essere declinate in questa logica qua. La gestione della Lazio non può essere imputata a un partito politico.