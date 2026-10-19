Lazio, 3-0 alla Juventus: le pagelle dei bianconeri raccontano il disatro

La Lazio vince 3-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per i bianconeri, il risultato si accompagna a una lunga lista di insufficienze nelle pagelle della Gazzetta. La squadra fatica a costruire occasioni e a reagire alle difficoltà, mostrando anche una mancanza di personalità.

Le valutazioni, secondo quanto riportato da Tuttojuve, si concentrano soprattutto sull’attacco. Nico Gonzalez non riesce a incidere dalla destra, mentre Kolo Muani parte con qualche accelerazione ma perde presto continuità. Anche per Spalletti la serata non porta le risposte cercate.

Nico Gonzalez sulla destra per contenere Nuno Tavares

La scelta di schierare Nico Gonzalez a destra nasce anche dalla necessità di contenere le accelerazioni di Nuno Tavares. Il compito difensivo, però, limita il contributo offensivo dell’argentino: spende molte energie in copertura e si rende raramente pericoloso negli ultimi metri.

La sua capacità di puntare l’uomo e creare superiorità resta così inespressa. Nella lettura della prestazione pesano sia il poco offerto dal giocatore sia una collocazione tattica che non sembra valorizzarne le qualità.

Le altre insufficienze: Vicario e il giovane bosniaco

Serata complicata anche per Vicario. Le responsabilità principali sui gol della Lazio vengono attribuite alla difesa, ma il portiere non trasmette sicurezza nei momenti di maggiore pressione. In diverse situazioni si abbassa troppo presto e non riesce a opporsi efficacemente alle conclusioni avversarie.

Il giovane talento bosniaco, schierato largo a sinistra, non entra davvero in partita. Prende poche iniziative e preferisce soluzioni prudenti, restando ai margini del gioco fino alla sostituzione nell’intervallo. È una prova negativa dalla quale dovrà imparare, senza che diventi una condanna definitiva.

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