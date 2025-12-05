L'ottima statistica della Lazio agli ottavi di Coppa Italia

La Lazio di Maurizio Sarri al termine di 90' di un'efficacia straordinaria ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia grazie all'incornata vincente di Mattia Zaccagni a dieci minuti dal termine. I biancocelesti sfideranno ora il Bologna, campione in carica, al Dall'Ara nei quarti di finale. La vittoria contro il Milan di ieri sera però certifica un grande feeling tra la Lazio e gli ottavi di finale negli ultimi anni.

Nelle ultime 15 edizioni sempre ai quarti di finale

La Lazio nelle ultime 15 edizioni è sempre riuscita a staccare il pass per i quarti finali. Dalla stagione 2011/12 i biancocelesti sono riusciti infatti a superare il taglio delle 16 squadre pretendenti alla Coppa Italia. In questo periodo la Lazio ha raggiunto per quattro volte la finale alzando il trofeo in due occasioni. La finale di Coppa Italia nella capitale sponda biancoceleste manca ormai dalla stagione 2018/19 quando Inzaghi si impose su Gasperini grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa.

Zaccagni - Fraioli

Solo la Juventus meglio della Lazio

Solo la Juventus ha uno score migliore della Lazio in questa particolare statistica, infatti da quando è stata inserita la gara secca agli ottavi di Coppa Italia dalla stagione 2008/09 i bianconeri hanno sempre superato il taglio.