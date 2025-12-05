Lazio-Bologna: designato l'arbitro per la partita di domenica

Attraverso un comunicato ufficiale l'AIA, ha reso note le designazioni ufficiali per la 14° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /
Fabbri arbitro
Fabbri arbitro

Archiviata la Coppa Italia ora la Lazio di Maurizio Sarri dovrà tornare a focalizzarsi sul campionato di Serie A e l'attende una partita molto ostica come quella contro il Bologna, una delle squadre più in forma di questa Serie A.

Fabbri arbitro in Lazio-Bologna

Dopo le ferventi polemiche in Milan-Lazio si sono accessi ancora di più i riflettori sulla classe arbitrale. Per il match di domenica tra biancocelesti e rossoblù, il designatore Rocchi ha affidato l'incarico della partita a Michael Fabbri. Il fischietto ravennate sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti Preti e Politi; il IV uomo sarà invece Juan Luca Sacchi. al VAR di Lissone ci saranno invece Mazzoleni e Nasca (AVAR).

Le designazioni dell'AIA per la 14° giornata di Serie A

SASSUOLO – FIORENTINA    Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

 

INTER – COMO       Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV:      PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

 

H. VERONA – ATALANTA    Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

 

CREMONESE – LECCE     h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV:      MASSA

VAR:     PRONTERA

AVAR:     MARINI

 

CAGLIARI – ROMA    h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV:      DI MARCO

VAR:     GUIDA

AVAR:    PEZZUTO

 

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      NASCA

 

NAPOLI – JUVENTUS     h. 20.45

LA PENNA 

PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO

 

PISA – PARMA     Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV:     PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       PEZZUTO

 

UDINESE – GENOA     Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV:       GALIPO’

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      MARINELLI

 

TORINO – MILAN    Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV:     TREMOLADA

VAR:    GHERSINI

AVAR:      ABISSO

