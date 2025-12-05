Lazio-Bologna: designato l'arbitro per la partita di domenica

Archiviata la Coppa Italia ora la Lazio di Maurizio Sarri dovrà tornare a focalizzarsi sul campionato di Serie A e l'attende una partita molto ostica come quella contro il Bologna, una delle squadre più in forma di questa Serie A.

Attraverso un comunicato ufficiale l'AIA, ha reso note le designazioni ufficiali per la 14° giornata di Serie A.

Fabbri arbitro in Lazio-Bologna

Dopo le ferventi polemiche in Milan-Lazio si sono accessi ancora di più i riflettori sulla classe arbitrale. Per il match di domenica tra biancocelesti e rossoblù, il designatore Rocchi ha affidato l'incarico della partita a Michael Fabbri. Il fischietto ravennate sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti Preti e Politi; il IV uomo sarà invece Juan Luca Sacchi. al VAR di Lissone ci saranno invece Mazzoleni e Nasca (AVAR).

Arbitro fabbri - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le designazioni dell'AIA per la 14° giornata di Serie A

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: GHERSINI

CREMONESE – LECCE h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV: MASSA

VAR: PRONTERA

AVAR: MARINI

CAGLIARI – ROMA h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

LAZIO – BOLOGNA h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

LA PENNA

PERETTI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PEZZUTO

UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO