Lazio-Bologna: designato l'arbitro per la partita di domenica
Attraverso un comunicato ufficiale l'AIA, ha reso note le designazioni ufficiali per la 14° giornata di Serie A
Archiviata la Coppa Italia ora la Lazio di Maurizio Sarri dovrà tornare a focalizzarsi sul campionato di Serie A e l'attende una partita molto ostica come quella contro il Bologna, una delle squadre più in forma di questa Serie A.
Fabbri arbitro in Lazio-Bologna
Dopo le ferventi polemiche in Milan-Lazio si sono accessi ancora di più i riflettori sulla classe arbitrale. Per il match di domenica tra biancocelesti e rossoblù, il designatore Rocchi ha affidato l'incarico della partita a Michael Fabbri. Il fischietto ravennate sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti Preti e Politi; il IV uomo sarà invece Juan Luca Sacchi. al VAR di Lissone ci saranno invece Mazzoleni e Nasca (AVAR).
Le designazioni dell'AIA per la 14° giornata di Serie A
SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00
PAIRETTO
BINDONI – SCARPA
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00
DI BELLO
IMPERIALE – BIANCHINI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45
MARIANI
ROSSI L. – BIFFI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
CREMONESE – LECCE h. 12.30
MUCERA
COSTANZO – PASSERI
IV: MASSA
VAR: PRONTERA
AVAR: MARINI
CAGLIARI – ROMA h. 15.00
ZUFFERLI
TEGONI – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: GUIDA
AVAR: PEZZUTO
LAZIO – BOLOGNA h. 18.00
FABBRI
PRETI – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45
LA PENNA
PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00
DOVERI
MONDIN – LUCIANI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00
MARESCA
ROSSI C. – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45
CHIFFI
BACCINI – BERCIGLI
IV: TREMOLADA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO