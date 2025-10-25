Napoli-Inter 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa firmano la vetta azzurra

De Bruyne apre, ma l’Inter spreca troppo

Il Napoli supera l’Inter per 3-1 nella sfida di cartello dell’ottava giornata di Serie A e si prende la vetta del campionato. Al Maradona, la partita si accende già nel primo tempo, con i padroni di casa avanti al 33’ grazie al rigore trasformato da De Bruyne per un contatto di Mkhitaryan su Di Lorenzo .

La squadra di Chivu reagisce subito e colpisce una traversa con Bastoni e un palo con Dumfries nei minuti di recupero. Ottimo Milinkovic-Savic, che tiene in piedi i suoi con un grande intervento su Lautaro. I nerazzurri chiudono il primo tempo in pressione, ma senza riuscire a trovare il pari.

McTominay e Anguissa sigillano la vittoria

Nella ripresa il Napoli cambia passo e al 54’ trova il raddoppio con McTominay, bravo a inserirsi e a battere Sommer con un diagonale preciso. L’Inter accorcia le distanze al 58’ con un rigore di Calhanoglu assegnato per fallo di mano di Bongiorno, ma la rimonta si spegne poco dopo.

Al 67’, infatti, Anguissa chiude i conti con una potente conclusione dal limite dopo un recupero palla su Neres. Nel finale, un acceso battibecco tra Conte, Dumfries e Lautaro costa il giallo al tecnico azzurro.

I nerazzurri tentano un ultimo assalto nei sei minuti di recupero, ma il risultato non cambia: Napoli-Inter 3-1, con la squadra di Conte che vola in vetta e manda un segnale forte al campionato.