Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio e della Nigeria con cui è impegnato in coppa d'Africa, ha parlato dopo la vittoria della sua Nigeria ai microfoni dei giornalisti presenti soffermandosi sull'eliminazione di Riyad Mahrez, che lui seguiva molto ai tempi del Manchester City. La Nigeria si è qualificata per la semifinale di Coppa d'Africa battendo l'Algeria ai quarti. Al prossimo turno sfiderà il Marocco, in finale potrebbe affrontare la vincente tra Senegal ed Egitto.

Dele-Bashiru - Fraioli

Le dichiarazioni del centrocampista sulla sua fede calcistica

Sono un tifoso del Manchester City, ho seguito molto Mahrez quando era lì. È un giocatore incredibile, uno di quelli che ti fa alzare dal seggiolino. Se questa dovesse essere la sua ultima Coppa d'Africa, sarebbe la fine di un'era per l'Algeria