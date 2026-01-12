Calciomercato Lazio, Dalla Palma: "Romagnoli, gli agenti lo stanno offrendo in Qatar..."

Nelle ultime ore è stato reso noto l'interesse dell'Al Sadd in Qatar per Alessio Romagnoli, In collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Dalla Palma ha fatto il punto della situazione sul possibile affare. Il centrale della Lazio è in scadenza nel 2027 e lontano dal rinnovo, per questo la squadra allenata da Roberto Mancini starebbe tenendo d'occhio la sua situazione per giugno.

Romagnoli - Fraioli

Le parole di Alberto Dalla Palma a Radio Laziale

Romagnoli in Qatar? Sarebbe gradito perché viene offerto moltissimo, l'entourage è a caccia di guadagni. Non so però se Mancini andrà avanti con questa avventura in Qatar dopo giugno, ha una clausola di svincolo immediato nel caso in cui avesse un'offerta dall'Europa