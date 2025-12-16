Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso la cessione: ecco le condizioni imposte dall'Arsenal

Nella stagione precedente era diventato la stellina della Lazio, tuttavia, gli errori commessi durante il derby e nel corso della gara contro il Bologna sono costati caro al terzino Nuno Tavares, infatti, non solo il portoghese è stato scavalcato da Luca Pellegrini nelle gerarchie ma è stato indicato dal Comandante tra i possibili sacrificabili di gennaio.

Calciomercato Lazio, le condizioni dell'Arsenal per la cessione di Tavares

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il portoghese potrebbe partire nella finestra di mercato di gennaio, tuttavia, bisognerà fare i conti anche con l'Arsenal, ex squadra del numero 17, che ha imposto una clausola del 35% sulla futura rivendita.

Calciomercato Lazio: il terzino valutato dal Comandante

Come riportato sempre dal quotidiano tra i vari profili valutati dal Comandante Maurizio Sarri per la finestra di gennaio risalta quello del terzino Aaron Martin, 28enne del Genoa in scadenza di contratto a fine stagione. Per l'arrivo dello spagnolo, tuttavia, la Lazio dovrà prima salutare Nuno Tavares, che dopo i vari errori commessi in questa stagione ha perso la sua titolarità.