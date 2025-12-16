Lazio, verso il mercato invernale: il punto su Samardzic e Massolin

La finestra di mercato invernale si avvicina e, nonostante i netti miglioramenti della rosa biancoceleste, è evidente il bisogno di far arrivare qualcuno che possa aiutare la squadra a risollevarsi e scalare la classifica di Serie A, per tentare di centrare l'obiettivo Europa e, per questa ragione, il Comandante Maurizio Sarri ha già da tempo iniziato a valutare i possibili obiettivi di mercato.

Calciomercato Lazio: come arrivare a Samardzic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei profili finiti sotto i riflettori per la finestra di mercato di gennaio è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, tuttavia, l'operazione è complicata dai vincoli di lista e di bilancio. Per l'arrivo del 23enne si potrebbe pensare ad uno scambio, infatti, al Ds D'Amico piaceva Fisayo Dele-Bashiru prima del suo arrivo alla Lazio ed era stato lui a consigliarlo al mister Sarri.

Calciomercato Lazio: il punto su Yanis Massolin

Con il mercato che si avvicina, la Lazio continua ad analizzare profili giovani per rafforzare la rosa, infatti, dal 2026 gli under 23 italiani non incideranno sul costo del lavoro allargato, in questo modo l'unico ostacolo rimane il valore di mercato dei vari calciatori esaminati. Oltre a ciò, come riportato sempre dal quotidiano, nelle scorse ore è stato accostato il nome di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 del Modena, al club biancoceleste, tuttavia, non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della Società.