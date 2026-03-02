Coppa Italia, Lazio-Atalanta: svelato l'arbitro del match
Diramata dall'AIA la designazione arbitrale completa in occasione dell'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta
Mancano poche ore dall'atteso match di Coppa Italia contro la Dea. Dopo essersi affrontate all'Olimpico solo poche settimane fa, Lazio e Atalanta si sfidano nuovamente in casa dei biancocelesti, questa volta per la semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.
La designazione arbitrale
L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Atalanta, sfida valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, all'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Sacchi. Al VAR sarà presente Gariglio con Guida all'AVAR.