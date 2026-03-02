Coppa Italia, Lazio-Atalanta: svelato l'arbitro del match

Mancano poche ore dall'atteso match di Coppa Italia contro la Dea. Dopo essersi affrontate all'Olimpico solo poche settimane fa, Lazio e Atalanta si sfidano nuovamente in casa dei biancocelesti, questa volta per la semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Atalanta, sfida valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, all'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Sacchi. Al VAR sarà presente Gariglio con Guida all'AVAR.