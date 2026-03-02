Coppa Italia, la conferenza stampa di Sarri: data e orario
Programmata la conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Atalanta di Coppa Italia
In occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa domani alle ore 14:00 a Formello per rispondere alle domande dei giornalisti presenti e presentare l'atteso match.
La nota della società
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Atalanta domani, martedì 3 marzo, alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove vedere la conferenza
L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, su YouTube e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, garantendo un’ampia copertura multipiattaforma.