Errori arbitrali, la Lazio chiede l’intervento della Lega e invia una pec

Errori arbitrali, la Lazio fa un passo avanti dopo il comunicato



La Lazio, dopo la rete di Davis a Udine convalidata nonostante il tocco di mano dell'attaccante dei friulani, fa un passo avanti rispetto alla nota di protesta di ieri, arrivando a sollecitare l'intervento dei vertici del calcio. Come apprende l'ANSA, la società biancoceleste ha deciso di inviare una pec alla Lega Calcio Serie A chiedendo, in raccordo anche con la Figc e gli organi tecnici competenti, di assumere iniziative affinché non si verifichino più episodi che a suo giudizio stanno sfavorendo la Lazio minando la regolarità e la parità competitiva del campionato.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La richiesta della Lazio

La società, infatti, ritiene di essere stata danneggiata dagli episodi arbitrali e da valutazioni VAR incoerenti e per questo ha chiesto che venga convocato un tavolo istituzionale per mettere in atto un confronto sui criteri applicativi e sulle criticità riscontrate. Tra le richieste della società del presidente Lotito, poi, anche quella di una ricostruzione chiara sui criteri adottati dagli arbitri, di uniformità di giudizio attraverso linee guida vincolanti, soglie di intervento VAR non ambigue e misure di trasparenza con una spiegazione istituzionale chiara e tempestiva sugli episodi che incidono sul risultato.