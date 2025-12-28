Di Marzio: "Su Mandas ci sono Juventus e Genoa. Lucca se…"

Ancora una settimana e poi aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato invernale 2025/26. La Lazio dopo il blocco estivo dovrà correre ai ripari per fornire a Maurizio Sarri qualche innesto utile a rinforzare la rosa.

Il punto di Gianluca Di Marzio sul mercato della Lazio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono diverse le questione aperte in casa Lazio tanto in entrata quanto in uscita. Uno dei possibili partenti in questa sessione è il portiere Christos Mandas, su di lui come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, sono mosse Juventus e Genoa. Anche Castellanos rimane attenzionato dal Flamengo.

Per quel che riguarda il capitolo entrate: sempre secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, piacciono i nomi di Samardzic, valutato 20 milioni, Fabbian e torna di moda il nome di Casadei. In attacco da monitorare Daniel Maldini per il ruolo di vice Zaccagni, mentre in caso di addio del Taty, spunta l'ipotesi Lucca, ma la pista resta complicata.

