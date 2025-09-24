Lotito e il piano per rilanciare la Lazio: ”Siamo una società sana, ecco cosa faremo…”

In questo momento storico la Lazio sta affrontando, in quanto società oltre che sul campo, un momento particolarissimo. È noto a tutti che, a causa del mancato rispetto dei tre parametri imposti dalla Figc, la Lazio quest’estate ha dovuto accettare il blocco del mercato.adesso, il presidente Lotito ha solo sei giorni Per risanare la Lazio ed entro il 30 settembre tutti i conti dovranno tornare.

Cosa sta succedendo?

Il consiglio di gestione della Lazio, in queste ore, ha approvato il progetto di bilancio separato e consultato il 30 giugno 2025. Esso registra una perdita netta di 17,16 milioni contro l’utile di 38,5 dell’esercizio precedente. Il giro d’affari si è attestato a 143,5 milioni, in caso di quasi 50 rispetto alla stagione 2023-2024. Stiamo parlando dei minori legati alla partecipazione all’Europa League, anziché alla Champions. I costi operativi sono scesi del 12,2%, soprattutto grazie alla riduzione del costo del personale. Il piano di Lotito prevede proprio questo: il ritorno all’equilibrio economico-finanziario, grazie a cessioni future, nuove sponsorizzazioni e alla valorizzazione della rosa.

Le parole di Lotito a Il Corriere della Sera: il suo piano