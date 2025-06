Fiorentina, visite mediche in corso per Džeko: nel pomeriggio la firma sul contratto

La Fiorentina prosegue a gonfie vele il suo mercato estivo: anche se non è stato ancora ufficializzato l’allenatore scelto dei viola, da pochi giorni, il club si è aggiudicato un giocatore di grande esperienza, ex Roma e Inter, Edin Džeko.

Tutto pronto per lui

Dopo una mattinata passata al Gemelli, Džeko è arrivato da pochissimo a Villa Stuart, struttura sanitaria a Roma, dove sosterrà le visite mediche per conto della Fiorentina. Solo dopo, il calciatore si recherà a Firenze, in particolare al Viola Park, per mettere nero su bianco l’accordo con il suo nuovo club e iniziare la sua avventura. La Fiorentina si è aggiudicata il campione internazionale con un contratto annuale a 1,8 milioni di euro con rinnovo che scatterà al raggiungimento di un numero determinato di presenze. Il profilo di Džeko è sicuramente molto importante per la Fiorentina, data la sua esperienza in ambito europeo.

