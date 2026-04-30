Lazio, futuro in panchina biancoceleste per Pedro? I dettagli

Anche in questa stagione, Pedro si conferma un esempio di longevità e professionalità uniche nel panorama calcistico internazionale. Nonostante i 38 anni e un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l'attaccante ha continuato a offrire il suo contributo tecnico e umano, diventando il punto di riferimento per i compagni più giovani e un idolo indiscusso per la tifoseria biancoceleste, che ne apprezza l'umiltà e la classe cristallina.

Il futuro di Pedro

Proprio in merito al suo futuro, si fa strada una possibilità affascinante per il post-ritiro. Come sottolineato da Il Messaggero, non è affatto da escludere che Pedro possa restare nel mondo Lazio con una nuova veste: quella di allenatore delle giovanili. In caso di addio al calcio giocato al termine di questa stagione, la società sarebbe pronta a offrirgli un ruolo nel settore giovanile di Formello. L'obiettivo è chiaro: trasmettere la mentalità vincente di chi ha alzato al cielo ogni trofeo possibile ai piccoli talenti dell'Academy laziale.

I numeri di una stagione da leader

Guardando ai dati, il contributo di Pedro in questa annata 2025/2026 è tutt'altro che simbolico. Lo spagnolo ha messo a referto 33 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite da 3 reti e diversi assist determinanti. Anche se il minutaggio è stato gestito con attenzione, la sua capacità di entrare a partita in corso e cambiare i ritmi di gioco è rimasta intatta. Che decida di proseguire per un altro anno o di sedersi subito in panchina, il "Maestro" ha già lasciato un'impronta indelebile nella storia recente del club.