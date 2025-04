Premio Fair Play, Luca Pellegrini premiato per l'impegno contro la violenza sulle donne

Nella giornata di oggi il difensore biancoceleste, Luca Pellegrini, ha ricevuto al Centro sportivo di Formello il Premio Fair Play del “Panathlon International Club Junior Roma” dal presidente fondatore Lorenzo D’Ilario, accompagnato nell’occasione dai soci Giosuè Cuciniello e Alessandro Ventola, per aver sensibilizzato sul tema della violenza sulle donne, purtroppo tematica ancora attuale, soprattutto in questi giorni.

Pellegrini premiato per la prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere

Il calciatore della Lazio ha ricevuto questo premio “per aver interpretato al meglio i valori dell’etica sportiva quando, in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato il primo calciatore professionista ad esporsi sui social network contro la violenza sulle donne, avvalendosi della sua notorietà per esortare le nuove generazioni a costruire relazioni umane basate sull’amore, sul rispetto e sull’educazione”.

Il nobile motivo della premiazione

Il numero 3 di Baroni nel novembre 2023 aveva espresso tutta la sua indignazione in occasione del tragico omicidio di Giulia Cecchettin con due storie Instagram sul proprio profilo personale. Pellegrini aveva scritto “È estenuante e logorante sentire che continuino a capitare cose del genere, per le quali non può e non deve esistere alcuna giustificazione”. Il difensore ha poi continuato ”Insegnate l’amore ma quello vero. Bisogna riacquisire dei valori che la nostra società ormai non ha più nemmeno nel vocabolario, come il rispetto e l’educazione. Non mi sono mai espresso su situazioni al di fuori del mio lavoro ma questa volta non ce la facevo a restare in silenzio. Basta".